чем отличается труд механический,автоматизированный от ручного

у механического, автоматизированного труда, как правило, производительность в несколько раз превышает производительность труда ручного. В механическом, автоматизированном используется наемный труд. А в ручном - ручной.

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Ручной труд имеется в виду преобладание физических затрат над умственными, это средне- или малоквалифицированная работа механический труд - наиболее типичный массовый процесс в промышленности автоматизированный труд - высшая ступень развития механизации. Автоматизация - это качественно новый этап в развитии техники, характеризуемый передачей контрольно-управляющих и логич. функций человека технич. приборам. Развитие автоматизации происходит одновременно с завершением механизации производства.