Допоможіть, буд ласка, скласти стислий твір-розповідь (1-2 сторінки А4, 14 шрифтом з інтервалом 1,5) на тему "Одне із визначних місць України".
Қазақ тiлi
Допоможіть, буд ласка, скласти стислий твір-розповідь (1-2 сторінки А4, 14 шрифтом з інтервалом 1,5) на тему "Одне із визначних місць України".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
відкрийте сторінку "Визначні місця(вулиці,пам"ятники), далі вгорі побачите: екскурсії заміські,екскурсії для школярів.там знайдете готові описи визначних місць. Можна взяти матеріал про Софію Київську,парк в м. Умань, заповідник Асканія Нова,музеї Києва.(Це може бути вигадана подорож автобусом,екскурсія з класом чи з батьками).
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