Для изготовления 8 одинаковых приборов требуется 12 кг цветных металловю Сколько килограммов цветных металлов потребуетс для изготовления 6 таких приборов?

1)12:8=1,5кг(1500г)-требуется для изготовления одного прибора.2)6*1,5=9кг(9000г)-требуется для изготовления 6 приборов.

Гость: Гость:

Пусть масса цветных металлов, необходимая для изготовления 6 приборов- Х, создадим пропорцию: 8приборов- 12кг цветных металлов 6приборов- Х кг цветных приборов, поскольку произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции, то 8Х=12умножить на 6 8Х=72 Х=72/8 Х=9(кг) цветных металлов необходимо для изготовления 6 приборов