Раствор,находящийся в контакте с кристаллами растворённого вещества, называется: А)Ненасыщенный ; Б)Насыщенный ; В)Перенасыщенный ; Г) концентрированный ; Д)Крепкий

Химия

Раствор,находящийся в контакте с кристаллами растворённого вещества, называется: А)Ненасыщенный ; Б)Насыщенный ; В)Перенасыщенный ; Г) концентрированный ; Д)Крепкий

Автор: Гость