Раствор,находящийся в контакте с кристаллами растворённого вещества, называется: А)Ненасыщенный ; Б)Насыщенный ; В)Перенасыщенный ; Г) концентрированный ; Д)Крепкий
Химия
Раствор,находящийся в контакте с кристаллами растворённого вещества, называется: А)Ненасыщенный ; Б)Насыщенный ; В)Перенасыщенный ; Г) концентрированный ; Д)Крепкий
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Раствор,находящийся в контакте с кристаллами растворённого вещества,называется перенасыщенным
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