В первый год жизни карпы,разводимые в прудовом хозяйстве,весят по 20 г. На второ год масса карпов достигает 600 г. Средняя продуктивность пруда-250 кг рыбы с гектара.Вычислите и запишите,сколько килограммов рыбы может дать пруд...
Биология
В первый год жизни карпы,разводимые в прудовом хозяйстве,весят по 20 г. На второ год масса карпов достигает 600 г. Средняя продуктивность пруда-250 кг рыбы с гектара.Вычислите и запишите,сколько килограммов рыбы может дать пруд с площадью 25 га и сколько приблизительно карпов второго года может в нем быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1 га - 250 кг,а 25 га___х кг, откуда х=25*250/1=6250 кг или 6 250 000 г(первый ответ) 2. 600 г - это 1 карп,а 6 250 000___у карпов, откуда у=6250000*1/600=10 416 штук(голов,как хотите,но это второй ответ)
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