В первый год жизни карпы,разводимые в прудовом хозяйстве,весят по 20 г. На второ год масса карпов достигает 600 г. Средняя продуктивность пруда-250 кг рыбы с гектара.Вычислите и запишите,сколько килограммов рыбы может дать пруд...

Биология

В первый год жизни карпы,разводимые в прудовом хозяйстве,весят по 20 г. На второ год масса карпов достигает 600 г. Средняя продуктивность пруда-250 кг рыбы с гектара.Вычислите и запишите,сколько килограммов рыбы может дать пруд с площадью 25 га и сколько приблизительно карпов второго года может в нем быть

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