Что обьединяет и что отличает образы Вакулы и Оксаны в повести Ночь перед рождеством??? Помогите!!!!!
Литература
Что обьединяет и что отличает образы Вакулы и Оксаны в повести Ночь перед рождеством??? Помогите!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вакула и Оксана - оба красивые и умные персонажи, у каждого из них есть свои принципы. Вакула - настойчивый, целеустремлённый и уверенный в себе, ведб он всё-таки достал черевички Оксане. А Оксана - находчивая, она придумала столь сложное задание Вакуле, не каждый в то время мог достать котолевские черевички.
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