Что обьединяет и что отличает образы Вакулы и Оксаны в повести Ночь перед рождеством??? Помогите!!!!!

Гость: Гость:

Вакула и Оксана - оба красивые и умные персонажи, у каждого из них есть свои принципы. Вакула - настойчивый, целеустремлённый и уверенный в себе, ведб он всё-таки достал черевички Оксане. А Оксана - находчивая, она придумала столь сложное задание Вакуле, не каждый в то время мог достать котолевские черевички.