в результате каких реакций выделяется осадок А)FeS+HCl Б)Ca(NO3)2+Na2CO3 B)Na2CO3+HNO3 Г)Ba(OH)2+HNO3 Д)CaCl2+H3PO4
Химия
в результате каких реакций выделяется осадок А)FeS+HCl Б)Ca(NO3)2+Na2CO3 B)Na2CO3+HNO3 Г)Ba(OH)2+HNO3 Д)CaCl2+H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са(NO3)2+ Na2CO3=CaCO3(осадок стрелкой вниз обозначить) +2NaNO3 3CaCL2+ 2H3PO4= Ca3(PO4)2 (осадок) + 6HCl
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