Определите количество теплоты выделяемое в проводнике током за 1,5 минут , если сила тока в цепи равна 5 А , а напряжение на концах проводника 220 В.

Физика
Определите количество теплоты выделяемое в проводнике током за 1,5 минут , если сила тока в цепи равна 5 А , а напряжение на концах проводника 220 В.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=I*U*t=5*220*90 секунд=99 000 Дж или 99 кДж
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