Определите количество теплоты выделяемое в проводнике током за 1,5 минут , если сила тока в цепи равна 5 А , а напряжение на концах проводника 220 В.

Физика

Определите количество теплоты выделяемое в проводнике током за 1,5 минут , если сила тока в цепи равна 5 А , а напряжение на концах проводника 220 В.

Автор: Гость