при обработке 10г сплава Mg и AL раствором щелочи выделилось 8.1л газа(н.у.) вычислить массовую долю Мg в сплаве
Химия
при обработке 10г сплава Mg и AL раствором щелочи выделилось 8.1л газа(н.у.) вычислить массовую долю Мg в сплаве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при обработка сплава реакция идет только с алюминием, а магний со щелочью не реагирует Mg + NaOH -| 2Al +6NaOH +6H2O =2 Na3 (Al(OH)6) + 3H2 скобки квадратные 2моль 3моль v(кол-во) H2=8,1/22,4=0,36 моль следовательно v (кол-во) Al= 2*0,36/3=0,24 моль m (Al)=0,24 моль* 27 г/моль=6,48г w (Al)= 6,48/10*100%=64,8% значит у магния 100% -64,8%= 35,2%
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