электрическая печь для плавки метала потребляет ток 800 А при напряжении 60 В.Сколько теплоты выделяется в печи за 1 минуту?
Физика
электрическая печь для плавки метала потребляет ток 800 А при напряжении 60 В.Сколько теплоты выделяется в печи за 1 минуту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2880 кДж Подсказка: А) Время перевести из мин в с это всё чем могу помочь!)
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