Рассчитайте массу нитрата натрия (NaNO3), необходимого для приготовления 150 мл 20% раствора (p = 1,143г/см3)
Химия
Рассчитайте массу нитрата натрия (NaNO3), необходимого для приготовления 150 мл 20% раствора (p = 1,143г/см3)
Ответ(ы) на вопрос:
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mр-ра=150*1,14 =171 г m в-ва (нитрата натрия)=171*0,2=34,2
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