В 400мл воды растворили 40г оксида серы (VI) (н.у.). вычислите массовую долю серной кислоты в полученном растворе.

Гость: Гость:

SO2+H2O=H2SO4 40 гр(дано) / 64 (ню SO2) = 0.6 моль(H2SO4) 0.6 моль * 98 г/моль(ню H2SO4) = 58,8 грам в растворе кислоты 58,8 грам / 440 грам (масса раствора 400+40) = 0,133 или 13,3% не уверен, давно такого не решал :D