В 400мл воды растворили 40г оксида серы (VI) (н.у.). вычислите массовую долю серной кислоты в полученном растворе.
Химия
В 400мл воды растворили 40г оксида серы (VI) (н.у.). вычислите массовую долю серной кислоты в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(H2O)=400*1=400г m(раствора)=400+40=440г m(H2SO4)=40/80*98=49 W=49/440*100%=11.13%
Гость:
SO2+H2O=H2SO4 40 гр(дано) / 64 (ню SO2) = 0.6 моль(H2SO4) 0.6 моль * 98 г/моль(ню H2SO4) = 58,8 грам в растворе кислоты 58,8 грам / 440 грам (масса раствора 400+40) = 0,133 или 13,3% не уверен, давно такого не решал :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте массу нитрата натрия (NaNO3), необходимого для приготовления 150 мл 20% раствора (p = 1,143г/см3)
Физика
Напряженность электрического поля у поверхности Земли равна в среднем Е = 130 В/м. Определить заряд Земли, допустив, что она имеет форму шара радиу...
Қазақ тiлi