реферат на тему егоїзм причина раку душі

Гость: Гость:

Это очень трудная философская тема,на которую,я вижу,никто не берется ответить.Тема очень нужная.Я думаю,что многим захочется почитать, что написала "таня90",но так, как рассказал об этой теме врач-психотерапевт Щеголев Альфред Александрович в своей статье,никто лучше не сможет.И, чтобы написать такое сочинение,надо почитать эту статью.Для скачивания в сочинение она не подходит,а детям будет полезной.Поэтому прошу модераторов не запрещать эту ссылку.