Пароплав за течією річки рухається зі швидкістю двадцять чотири цілих пять десятих км за годину.Швидкість течії річки дві цілих три восьмих км за годину.Скільки км за годину пройден пароплав проти течії?

Гость: Гость:

2.375*2=4,75 24,5-4,75=19,75 я уже пояснювала чому такб але поясню ще раз в першому рядоку ми множим швидкість річки на два тому, що за течією = швидкість пароплава + швидкість течії, а проти = швидкість пароплава - швидкість течії. ну по іншому можна було це зробити так : 24.5-2.375-2.375 = 19.75