Пароплав за течією річки рухається зі швидкістю двадцять чотири цілих пять десятих км за годину.Швидкість течії річки дві цілих три восьмих км за годину.Скільки км за годину пройден пароплав проти течії?
Математика
Пароплав за течією річки рухається зі швидкістю двадцять чотири цілих пять десятих км за годину.Швидкість течії річки дві цілих три восьмих км за годину.Скільки км за годину пройден пароплав проти течії?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.375*2=4,75 24,5-4,75=19,75 я уже пояснювала чому такб але поясню ще раз в першому рядоку ми множим швидкість річки на два тому, що за течією = швидкість пароплава + швидкість течії, а проти = швидкість пароплава - швидкість течії. ну по іншому можна було це зробити так : 24.5-2.375-2.375 = 19.75
Гость:
24 5/10=245/10км/год 2 3/8=19/8км/год 245/10-2*19/8=980/40-190/40=790/40=79/4=19цілих3/4км/год=19,75км/год - за годину проти течії
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Расскажите о том, как появилась Монгольская держава. Если ли общее в причинах и процессе появления монгольского и русского государств?
Қазақ тiлi
Химия
В 400мл воды растворили 40г оксида серы (VI) (н.у.). вычислите массовую долю серной кислоты в полученном растворе.