написать сочинение на тему" Моё путешевствие по растению"
Биология
написать сочинение на тему" Моё путешевствие по растению"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я попала в волшебную страну. В ней я стала намного меньше своего роста, зато все растения увеличились. Я пошла прогуляться по одному из цветков и посмотрела его строение. Я увидела что цветок вростает в землю корнем. Затем идёт длинный стебель, на нём расположены несколько зелёных листиков. Выше - находиться сам цветок: лепестки, серединка, пестики и тычинки. Я узнала много нового и интересного в этой стране.
Гость:
В жарких странах, где проблемы с естественным орошением(дождь), все растения получают влагу из почвы, а во время дождей впитывают в себя воду, как губка. С листьев вода попадает внутрь через тыльную сторону листа(она самая тонкая), далее она идет к стеблю, а уж потом к верхушке растения. При избытке влажности, вода идет к корню. Чего тут писать-то! Начать и кончить. Главное почувствовать себя этой капелькой( без смеха!!!), войти в ее образ, и развитие темы само-собой пойдет!
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