два одинаковых огурца и один помидор вместе весят 800г, а два одинаковых помидора и один огурец- 700г. Определите массу одного огурца

Алгебра

два одинаковых огурца и один помидор вместе весят 800г, а два одинаковых помидора и один огурец- 700г. Определите массу одного огурца

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