два одинаковых огурца и один помидор вместе весят 800г, а два одинаковых помидора и один огурец- 700г. Определите массу одного огурца
Алгебра
два одинаковых огурца и один помидор вместе весят 800г, а два одинаковых помидора и один огурец- 700г. Определите массу одного огурца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим, что огурец весит 300г, тоесть 2 одинаковых огурца весят 600г, значит 1 помидор весит 200г = 300+300+200=800г,значит 2помидора и один огурец весят 700г(200+200+300=700г), исходя из этого реши задачу.
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