При обработке технической меди, содержащей 4% инертных примесей, разбавленной азотной кислотой, выделилось 33,6 л (н. у.) газа. Определите массу технической меди.
Химия
При обработке технической меди, содержащей 4% инертных примесей, разбавленной азотной кислотой, выделилось 33,6 л (н. у.) газа. Определите массу технической меди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Cu+4HNO_3=Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O[/latex] n(NO2)=33.6/22.4=1.5моль n(Cu)=1.5/2=0.75моль m(Cu)=0.75*64=48г m(Cu)=48/0.96=50г
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