Твір на тему:Як я дбаю про своє здоров"я.Допоможіть написати.
Қазақ тiлi
Твір на тему:Як я дбаю про своє здоров"я.Допоможіть написати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ключові слова: роблю зарядку, дотримуюсь режиму дня, правильно харчуюсь,гуляю на свіжому повітрі,не маю шкідливих звичок ( не палю, не вживаю алкогольних напоїв), загартовую свій організм-обтираюсь вологим рушником, плаваю, гуляю на свіжому повітрі, займаюсь фізичною працею-допомагаю батькам по господарству, граю в рухливі ігри ,дбаю про гігієну тіла,чищу зуби, роблю вологе прибирання, провітрюю кімнату,займаюсь спортом,танцями,ходжу в походи , підтягуюсь на турніку ---разів,роблю ранкові пробіжки,Щоб не хворіти,в холодну погоду ношу теплий одяг,......, ВИБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ПІДХОДИТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в баллоне объемом 100л. при давлении 10кгс2, температуре 20с, находиться метан, сколько м3 метана в баллоне?
Физика
Химия
При обработке технической меди, содержащей 4% инертных примесей, разбавленной азотной кислотой, выделилось 33,6 л (н. у.) газа. Определите массу те...