Твір на тему:Як я дбаю про своє здоров"я.Допоможіть написати.

Гость: Гость:

ключові слова: роблю зарядку, дотримуюсь режиму дня, правильно харчуюсь,гуляю на свіжому повітрі,не маю шкідливих звичок ( не палю, не вживаю алкогольних напоїв), загартовую свій організм-обтираюсь вологим рушником, плаваю, гуляю на свіжому повітрі, займаюсь фізичною працею-допомагаю батькам по господарству, граю в рухливі ігри ,дбаю про гігієну тіла,чищу зуби, роблю вологе прибирання, провітрюю кімнату,займаюсь спортом,танцями,ходжу в походи , підтягуюсь на турніку ---разів,роблю ранкові пробіжки,Щоб не хворіти,в холодну погоду ношу теплий одяг,......, ВИБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ПІДХОДИТЬ