в баллоне объемом 100л. при давлении 10кгс2, температуре 20с, находиться метан, сколько м3 метана в баллоне?

Физика

в баллоне объемом 100л. при давлении 10кгс2, температуре 20с, находиться метан, сколько м3 метана в баллоне?

Автор: Гость