в баллоне объемом 100л. при давлении 10кгс2, температуре 20с, находиться метан, сколько м3 метана в баллоне?

Физика
в баллоне объемом 100л. при давлении 10кгс2, температуре 20с, находиться метан, сколько м3 метана в баллоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1V1/T1=p2V2/T2 10*100/293=1*V2/297 V2=1013.7л
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