поднимая груз массой 70 кг подъемник выполнил работу 2.8 кДж на какую высоту подняли груз
Физика
поднимая груз массой 70 кг подъемник выполнил работу 2.8 кДж на какую высоту подняли груз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь, то E=mgh, где E-энергия, m-масса тела, h-высота h=E/mg h=2800/70*10 h=2800/700=4(м)- высота на которую поднимали груз
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