моторная лодка прошла 36 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь путь 5 часов.Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде.

пусть х- скорость лодки в неподвижной воде тогда, 36/(х+3)+36/(х-3)=5, отсюда х=15 км/ч

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Собственная скорость движения лодки (скорость лодки в неподвижной воде) - Х км/час Тогда время=путь/скорость 36/(Х+3)+36/(Х-3)=5 [36*(X-3)+36*(X+3)]-5*(X+3)*(X-3)/(X+3)*(X-3)=0 [(36*X-108+36*X+108)-5*(X^2-3*X+3*X-9)]/(X^2-3*X+3*X-9)=0 72*X-5*X^2+45=0 -5*X^2+72*X+45=0 Решаем квадратное уравнение с помощью дискриминанта и получаем два корня уравнения: Х1=-0,6; Х2=15 Скорость не может быть отрицательной, поэтому Х=15 км/час Проверяем: 36/(15+3)+36/(15-3)=5 36/18+36/12=5 2+3=5 Ответ: скорость лодки в неподвижной воде - 15 км/час