найдите значения параметра a, при котором уравнения 5x-1=2a-2 b 3x+2=a+5 имеют общий корень
Алгебра
найдите значения параметра a, при котором уравнения 5x-1=2a-2 b 3x+2=a+5 имеют общий корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-2a=-1;3x-a=3; a=3x-3 5x-2(3x-3)=-1-> x=-5; a=3*(-5) -3 = -18
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