Прошу помогите объяснить значение слов: дикий-...... дикованный-...... чудесный-.... чудовищный-...
Литература
Прошу помогите объяснить значение слов: дикий-...... дикованный-...... чудесный-.... чудовищный-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дикий-не ручной,не домашкий диковинный- необыкновенный, странный чудесный- красивый, прекрасный чудовищный- страшный, ужасный,как чудище
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