художники проехали по россии и сделали зарисовки в 4 городах.в каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посищения четвертого города у них осталось 2 листа.сколько листов бумаги было перед нача...

Математика

художники проехали по россии и сделали зарисовки в 4 городах.в каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посищения четвертого города у них осталось 2 листа.сколько листов бумаги было перед началом работы?

Автор: Гость