художники проехали по россии и сделали зарисовки в 4 городах.в каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посищения четвертого города у них осталось 2 листа.сколько листов бумаги было перед нача...
Математика
художники проехали по россии и сделали зарисовки в 4 городах.в каждом городе они использовали половину имеющихся у них листов бумаги.после посищения четвертого города у них осталось 2 листа.сколько листов бумаги было перед началом работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*2=4 - в четвертом городе 4*2=8 - в третьем городе 8*2=16 в втором городе 16*2=32 - листов бумаги было перед началом работы
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