Вычислите массу раствора с массовой долей азотной кислоты 20%, необходимого для растворения 120 г меди.
Химия
Вычислите массу раствора с массовой долей азотной кислоты 20%, необходимого для растворения 120 г меди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Cu+4HNO_3=Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O[/latex] n(Cu)=120/64=1.875моль n(HNO3)=1.875*4=7.5моль m(HNO3)=7.5*63=472.5г m(HNO3)=472.5/0.2=2362.5г
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