составить звуковую модель слова веник

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составить звуковую модель слова веник
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Гость:
будет так -   Веник-[в'эник] 2 слога  
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