составить звуковую модель слова веник
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составить звуковую модель слова веник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
будет так - Веник-[в'эник] 2 слога
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