через 520 мл раствора соляной кислоты HCl с массовой долей 8 % и плотностью 1,02 г/мл было пропущено 56 л.газа хлороводорода.Какой стала массовая доля соляной кислоты в полученом растворе
Химия
через 520 мл раствора соляной кислоты HCl с массовой долей 8 % и плотностью 1,02 г/мл было пропущено 56 л.газа хлороводорода.Какой стала массовая доля соляной кислоты в полученом растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем массу р-ра 520*1.02=530.4 ню газа 56/22.4=2.5моль масса газа 2.5моль*35.5=88.75 найдем массу хлора раствореного 530.4*0.08=42.43 общая масса 131г 131/619=0.21=21%
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