через 520 мл раствора соляной кислоты HCl с массовой долей 8 % и плотностью 1,02 г/мл было пропущено 56 л.газа хлороводорода.Какой стала массовая доля соляной кислоты в полученом растворе

Химия

через 520 мл раствора соляной кислоты HCl с массовой долей 8 % и плотностью 1,02 г/мл было пропущено 56 л.газа хлороводорода.Какой стала массовая доля соляной кислоты в полученом растворе

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