письменно просклоняйте словосочетания 68 книг и 279 суток
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письменно просклоняйте словосочетания 68 книг и 279 суток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.-шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Р.п.-шестьдесят восеми книг, двести семьдесят девять суток Д.п.-шестьдесят восеми книгам, двести семьдесят девяти суткам В.п.-шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Т.п.-шестьдесят восемью книгами, двести семьдесят девятью сутками П.п.-о шестидесяти книгах, о двести семьдесяти девяти сутках
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