письменно просклоняйте словосочетания 68 книг и 279 суток

Гость: Гость:

И.п.-шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Р.п.-шестьдесят восеми книг, двести семьдесят девять суток Д.п.-шестьдесят восеми книгам, двести семьдесят девяти суткам В.п.-шестьдесят восемь книг, двести семьдесят девять суток Т.п.-шестьдесят восемью книгами, двести семьдесят девятью сутками П.п.-о шестидесяти книгах, о двести семьдесяти девяти сутках