Вопрос по обществознанию:кому помогают богатые люди сегодня?
География
Вопрос по обществознанию:кому помогают богатые люди сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бил Гейтс помогает бедным ежегодно он начисляет в фонд бедным суммы сравнимые с ввп не больших или развивающихся стран. Это единственый пример который возможно привести по этому вопросу т.к. все остальные богатые люди помогают только себе и своим родственикам!
Гость:
богатые люди помогают детским домам, больницам, но сейчас редко встречаются такие люди. это называется благотворительностью.
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