Вопрос по обществознанию:кому помогают богатые люди сегодня?

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Бил Гейтс помогает бедным ежегодно он начисляет в фонд бедным суммы сравнимые с ввп не больших или развивающихся стран. Это единственый пример который возможно привести по этому вопросу т.к. все остальные богатые люди помогают только себе и своим родственикам!