в цилиндре проведено сечение плоскостью, параллельно оси цилиндра. расстояние от оси цилиндра до сечения равна 8 см. радиус цилиндра равен 10 см. Найдите диагональ сечения цилиндра,если данное сечение квадрат
Геометрия
в цилиндре проведено сечение плоскостью, параллельно оси цилиндра. расстояние от оси цилиндра до сечения равна 8 см. радиус цилиндра равен 10 см. Найдите диагональ сечения цилиндра,если данное сечение квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)расмотрим треугольник FO1D угол F =90 OF=8 O1D=10 2)FD= \sqrt{O1D^{2}-O1F^{2}}=\sqrt{100-64}=\sqrt{36}=6 3)FD=FA= 6 AD= FD+FA= 6+6=12 4)AB=BC=CD=DA=12(ABCD-кадрат по условию) AC= 2AB^{2}= \sqrt{228}= 12\sqrt{2}
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