в цилиндре проведено сечение плоскостью, параллельно оси цилиндра. расстояние от оси цилиндра до сечения равна 8 см. радиус цилиндра равен 10 см. Найдите диагональ сечения цилиндра,если данное сечение квадрат

Геометрия

в цилиндре проведено сечение плоскостью, параллельно оси цилиндра. расстояние от оси цилиндра до сечения равна 8 см. радиус цилиндра равен 10 см. Найдите диагональ сечения цилиндра,если данное сечение квадрат

Автор: Гость