начерти одну ломаную у которой 4 звена и 5 вершин, а другую- у которой 4 звена и 4 вершины,
Математика
начерти одну ломаную у которой 4 звена и 5 вершин, а другую- у которой 4 звена и 4 вершины,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начерти 1 ломанную типа домика без низа,а другую-обычный четырехугольник
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