начерти одну ломаную у которой 4 звена и 5 вершин, а другую- у которой 4 звена и 4 вершины,

Математика

начерти одну ломаную у которой 4 звена и 5 вершин, а другую- у которой 4 звена и 4 вершины,

Автор: Гость