Определите массовую долю азотной кислоты в водном растворе, если этот раствор способен заменить такую же массу 7% раствора серной кислоты в реакциях нейтрализации.
Химия
Определите массовую долю азотной кислоты в водном растворе, если этот раствор способен заменить такую же массу 7% раствора серной кислоты в реакциях нейтрализации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-масса раствора, тогда 0,07х/98-колво вещва серной кислоты, а ух/63-колво вещва азотной кислоты, но т.к азотной требуется в 2 раза больше чем серной то 2*0,07х/98=ух/63, отсюда у=0,09, значит 9% раствор
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