Подброшенное вертикально вверх со скоростью 20м/с тело упало на Землю  со скоростью 12м/с. Опишите преобразования энергии в процессе его движение. Сохраняется ли механическая энергия? Ответ обоснуйте

Физика
Подброшенное вертикально вверх со скоростью 20м/с тело упало на Землю  со скоростью 12м/с. Опишите преобразования энергии в процессе его движение. Сохраняется ли механическая энергия? Ответ обоснуйте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при броске кинетическая энергия была на пике в полети она переходила в потенцальную и когда остановилась то патенцальная энергия находилась на пике а когда на чало падать патенцальная началав переходить в кинетическую и когда коснулась земли кинетическая резко перешла в потенцальную   
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