Какие города лежат на пути из Варяг в Греки?
Обществознание
Какие города лежат на пути из Варяг в Греки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Киев,Старая Ладога, Новгород, пос.Гнездово, Стамбул,Полоцк(Плесков), Витебск, Смоленск,Керчь
Гость:
Трудность плавания, в котором необходимо преодолевать волоком два водораздела — между Ловатью и Двиной и между Двиной и Днепром. Причем расстояние по маршруту Балтика-Волхов-Ловать-Двина-Днепр (с двумя волоками) в 5 раз больше, чем по маршруту Балтика-Двина-Днепр (с одним волоком), проходящему через города Рига, Полоцк и Смоленск. Существует и не менее удобный путь Балтика-Висла-Буг-Припять-Днепр (также с одним волоком), проходящий через города Хельм, Плоцк, Брест, Пинск и Туров, сразу выходящий в район Киева, функционирующий и в настоящее время
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