В трапеции ABCD AC-биссектриса угла А делит трапецию на два подобных треугольника ABCD и ACD, AB=9см, CD=12см.Найти периметр трапеции.
Геометрия
В трапеции ABCD AC-биссектриса угла А делит трапецию на два подобных треугольника ABCD и ACD, AB=9см, CD=12см.Найти периметр трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У задачи нет решения, так как треугольники, полученные при проведении диагонали в трапеции не могут получиться подобными, т.к. 1 треугольник будет больше другого, но при этом у них будет общая сторона - диагональ AC.
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