ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЪЕМ АММИАКА (NH3) (н.у) ПОЛУЧЕННОГО ПРИ НАГРЕВАНИИ СМЕСИ ХЛОРИДА АММОНИЯ (NH4Cl) m=200г ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ Ca(OH)2 m=200г

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200 г 200 г,х г у л 2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O + 2NH3 стрелка вверх 107 г 74 г 44,8 л 1.Так как дано массы двух исходных веществ,то нужно определить,какое из них прореагирует полностью(без остатка),приняв одно из них за Х(например,кальций гидроксид): Для полного взаимодействия 107 г аммоний хлорида необходимо 74 г гидроксида,а при -- // -- 200 г___________________________х г, откуда х=200*74/107=138,32 г 2. Согласно уравнения гидроксида нужно 138,32,а по условиям дано больше(200 г),значит его дано в избытке,поэтому расчеты объема аммиака следует вести по массе полностью прореагировавшего вещества,т.е. в данном случае хлорида аммония: При взаимодействии 101 г хлорида аммония выделяется 44,8 л аммиака,а при -- // -- 200 г___________________________у л, откуда у=200*44,8/107=83,74 л(это ответ)