разобрать по морфемно-бесзвёздный , безшумный , издалека , воззвание , извещание , нисходить , воздержаниеразжимать , раззадорить , рассмешить , разжать , воссоединиться , расщепить , расчёсывать , бессовестный , рассчищенный
Қазақ тiлi
разобрать по морфемно-бесзвёздный , безшумный , издалека , воззвание , извещание , нисходить , воздержаниеразжимать , раззадорить , рассмешить , разжать , воссоединиться , расщепить , расчёсывать , бессовестный , рассчищенный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, беззвездный и бесшумный не правельно написаны! а во-вторых, без-звезд-н-ый, бес-шум-н-ый, из-дал-ек-а, воз-зван-ие, из-вещ-ени-е, нис-ход-и-ть, воз-держ-ани-е, раз-жим-а-ть, раз-задор-и-ть, рас-смеш-и-ть, раз-жа-ть, вос-со-един-и-ть-ся, рас-щеп-и-ть, рас-чес-ыва-ть, бес-совест-н-ый, рас-с-чищ-енн-ый
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