4. Является ли число 6,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = -2,25 и а11 = 10,25?

Алгебра

4. Является ли число 6,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = -2,25 и а11 = 10,25?

Автор: Гость