4. Является ли число 6,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = -2,25 и а11 = 10,25?
Алгебра
4. Является ли число 6,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = -2,25 и а11 = 10,25?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=(10.25+2.25)/10=1.25 6.5=-2.25+1.25(n-1) n-1=8.75/1.25=7 n=8 следовательно ответ да
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