если изображение предмета помещенного на расстоянии d=10см от собирающей линзы, получается на расстоянии f = 20 см от неё, то увеличение линзы равно: 1)1,0; 2)2,0; 3)2,5; 4)3,0; 5)4,0;

Физика

если изображение предмета помещенного на расстоянии d=10см от собирающей линзы, получается на расстоянии f = 20 см от неё, то увеличение линзы равно: 1)1,0; 2)2,0; 3)2,5; 4)3,0; 5)4,0;

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