веревку длиной 256 метров разрезали на 2 части, одна из которых в семь раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длинее второй? помогите пожалуйста
Математика
веревку длиной 256 метров разрезали на 2 части, одна из которых в семь раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длинее второй? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одна часть х,тогда вторая7х,всего 256м составим урние х+7х=256 8х=256 х=256:8 Х=32 М ОДНА часть 32*7=224 м другая часть 224-32=192 м разница ответ 192 м
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