веревку длиной 256 метров разрезали на 2 части, одна из которых в семь раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длинее второй? помогите пожалуйста

Математика

веревку длиной 256 метров разрезали на 2 части, одна из которых в семь раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длинее второй? помогите пожалуйста

Автор: Гость