Одинаковые ли продукты реакции получатся при хлорировании нитробензола и при нитровании хлорбензола?Почему?Приведите необходимые кравнения рекций

Химия

Одинаковые ли продукты реакции получатся при хлорировании нитробензола и при нитровании хлорбензола?Почему?Приведите необходимые кравнения рекций

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