Одинаковые ли продукты реакции получатся при хлорировании нитробензола и при нитровании хлорбензола?Почему?Приведите необходимые кравнения рекций

Химия
Одинаковые ли продукты реакции получатся при хлорировании нитробензола и при нитровании хлорбензола?Почему?Приведите необходимые кравнения рекций
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
4. Является ли число 6,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = -2,25 и а11 = 10,25?
Ответить
Математика
веревку длиной 256 метров разрезали на 2 части, одна из которых в семь раз длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длинее второй? помо...
Ответить
Физика
если изображение предмета помещенного на расстоянии d=10см от собирающей линзы, получается на расстоянии f = 20 см от неё, то увеличение линзы равн...
Ответить
Геометрия
новичок. Нам дан треугольник АВС, угол А=45 градусов, АС=7 корней из 3, АВ= 10 см. Найти площадь треугольника. помогите пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
разобрать по морфемно-бесзвёздный , безшумный , издалека , воззвание , извещание , нисходить , воздержаниеразжимать , раззадорить , рассмешить , ра...
Ответить