По первой накладной со склада было выдано 0.7 имевшегося кирпича , а по второй - 0.4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?
Математика
По первой накладной со склада было выдано 0.7 имевшегося кирпича , а по второй - 0.4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество кирпича первоначально- Х, тогда после первой накладной на складе осталось (1-0.7)Х, то есть 0.3Х, после второй накладной на складе осталось 0.4 кирпича от того что осталось после первой накладной, то есть 0.3Х умножить на 0.4, то есть 0.12х. З а условием эта часть равна 5850 кирпичам, значит 0.12х=5850, решим уравнение х=5850/0.12 х= 48750(штук)- первоначальное количество кирпича на складе
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