Какие углы может иметь равнобедренная трапеция, если она разбивается диагональю на два равнобедренных треугольника?
Геометрия
Какие углы может иметь равнобедренная трапеция, если она разбивается диагональю на два равнобедренных треугольника?
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