Какую роль выполняют имена прилагательные в предложении?
Русский язык
Какую роль выполняют имена прилагательные в предложении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без прилагательных невозможно себе представить предложения. Напримет: Эти цветы такие красивые, а запах - самый вкусный и приятный----эти цветы такие, а запах - и. Они выполняют роль определения. Например: лес(какой?)густой.
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