турист планировал пройти за первые три дня 3/5 всего маршрута. Тогда ему осталось бы преодолеть 27 км.Какова длина вего маршрута?

Математика

турист планировал пройти за первые три дня 3/5 всего маршрута. Тогда ему осталось бы преодолеть 27 км.Какова длина вего маршрута?

Автор: Гость