Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?

Гость: Гость:

Возможными есть два варианта: 1) 42048; 2)42840. Я решал методом подбора:вместо звездочек подставляешь числа и находишь первое число, которое делится на 72 потом к этому числу все время додаешь число 72 и находишь все остальные числа, которые в то же время удовлетворяют условие 42*4*