Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?
Алгебра
Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможными есть два варианта: 1) 42048; 2)42840. Я решал методом подбора:вместо звездочек подставляешь числа и находишь первое число, которое делится на 72 потом к этому числу все время додаешь число 72 и находишь все остальные числа, которые в то же время удовлетворяют условие 42*4*
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