Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?

Алгебра
Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможными есть два варианта: 1) 42048; 2)42840.  Я решал методом подбора:вместо звездочек подставляешь числа и находишь первое число, которое делится на 72 потом к этому числу все время додаешь число 72 и находишь все остальные числа, которые в то же время удовлетворяют условие 42*4* 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На плоскости 4 прямые. Пусть х – количество точек их пересечения. Какое значение не может принимать х?
Ответить
Геометрия
Какие углы может иметь равнобедренная трапеция, если она разбивается диагональю на два равнобедренных треугольника?
Ответить
Русский язык
Какую роль выполняют имена прилагательные в предложении?
Ответить
Математика
турист планировал пройти за первые три дня 3/5 всего маршрута. Тогда ему осталось бы преодолеть 27 км.Какова длина вего маршрута?
Ответить
Математика
По первой накладной со склада было выдано 0.7 имевшегося кирпича , а по второй - 0.4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. Како...
Ответить