А.Грин "Алые паруса" Расскажи об Ассоль: какой ее видят жители Каперны,Эгль,Грэй,автор.
Литература
А.Грин "Алые паруса" Расскажи об Ассоль: какой ее видят жители Каперны,Эгль,Грэй,автор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ассоль красивая и умная девушка. Ей волшебник рассказал, что приплывёт на "Алых парусак" к ней прекраный принц. Она в это верила, а вот жители Каперны считали её глупой, верящей в выдуманные сказки девушкой. Однако ей принц - Грэй считал её самой прекрасной девушкой планеты. Он полюбил её с первого взгляда. Ему было все равно что о ней думают, главное он любил её по настоящему.
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