Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря, равной 14 м.
Физика
Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря, равной 14 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в жидкости равно: P=pgh P - давление (Па), p - плотность(кг/m^2, у морской воды равна 1020кг/м^2), h - высота/глубина (м), g - ускорение свободного падения (g=9.8) P=1020*9,8*14=139944Па
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