Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря, равной 14 м.

Физика
Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря, равной 14 м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в жидкости равно: P=pgh P - давление (Па), p - плотность(кг/m^2, у морской воды равна 1020кг/м^2), h - высота/глубина (м), g - ускорение свободного падения (g=9.8) P=1020*9,8*14=139944Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите пропущенные цифры 42*4*, если известно, что число делится на 72. Найдите все возможные варианты. Сколько таких вариантов?
Ответить
Геометрия
На плоскости 4 прямые. Пусть х – количество точек их пересечения. Какое значение не может принимать х?
Ответить
Геометрия
Какие углы может иметь равнобедренная трапеция, если она разбивается диагональю на два равнобедренных треугольника?
Ответить
Русский язык
Какую роль выполняют имена прилагательные в предложении?
Ответить
Математика
турист планировал пройти за первые три дня 3/5 всего маршрута. Тогда ему осталось бы преодолеть 27 км.Какова длина вего маршрута?
Ответить