Вкажіть чому природний газ використовують як джерело енергії: а) реакції горіння вуглеводнів екзотермічні; б) утрорює менше шкідливих речовин; в) не утворює попелу; г) його легко видобувати і транспортувати.

Химия

Вкажіть чому природний газ використовують як джерело енергії: а) реакції горіння вуглеводнів екзотермічні; б) утрорює менше шкідливих речовин; в) не утворює попелу; г) його легко видобувати і транспортувати.

Автор: Гость