Вкажіть чому природний газ використовують як джерело енергії: а) реакції горіння вуглеводнів екзотермічні; б) утрорює менше шкідливих речовин; в) не утворює попелу; г) його легко видобувати і транспортувати.
Химия
Вкажіть чому природний газ використовують як джерело енергії: а) реакції горіння вуглеводнів екзотермічні; б) утрорює менше шкідливих речовин; в) не утворює попелу; г) його легко видобувати і транспортувати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципі все підходить,але якщо необхідно обрати лише одну відповідь,то варіант а) реакції горіння вуглеводнів екзотермічні,тобто під час горіння виділяється досить велика кількість енергії
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