вагонетка массой 180 кг движется с ускорением 0.12 М/с^2 Определить силу,сообщающую ускорение
Физика
вагонетка массой 180 кг движется с ускорением 0.12 М/с^2 Определить силу,сообщающую ускорение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m= 180 кг a= 0.12 М/с2 Найти: F=? Решение: F=ma F=180*0.12 Fприблизительно= 22Н
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